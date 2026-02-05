Elon Musk blir den første personen som er verdt over 800 milliarder dollar etter SpaceX-xAI-avtalen

HQ

Elon Musk har blitt den første personen i historien som har samlet en formue på over 800 milliarder dollar etter at SpaceX kjøpte opp hans selskap for kunstig intelligens og sosiale medier, xAI. Ifølge Forbes verdsetter avtalen det kombinerte selskapet til 1,25 billioner dollar og økte Musks nettoformue med anslagsvis 84 milliarder dollar, til rekordhøye 852 milliarder dollar.

Før oppkjøpet hadde Musk store eierandeler i begge selskapene, med SpaceX verdsatt til 800 milliarder dollar og xAI til 250 milliarder dollar. Etter fusjonen anslår Forbes at Musk eier rundt 43 % av den sammenslåtte enheten, som nå er verdt rundt 542 milliarder dollar, noe som gjør SpaceX til hans desidert mest verdifulle eiendel. Formuen hans inkluderer også betydelige eierandeler i Tesla, sammen med aksjeopsjoner som kan øke formuen hans dramatisk hvis ambisiøse resultatmål blir nådd.

Avtalen markerer den siste milepælen i en rask økning som har ført til at Musk har passert tersklene på 500 milliarder dollar, 600 milliarder dollar og 700 milliarder dollar på bare fire måneder. Han er nå nesten 580 milliarder dollar rikere enn verdens nest rikeste person, Googles medgrunnlegger Larry Page, og nærmer seg å bli verdens første billionær når SpaceX forbereder seg på en potensiell børsnotering senere i år...

For å sette dette tallet i perspektiv

For å sette dette tallet i perspektiv er Musks formue på 800 milliarder dollar på størrelse med nasjonaløkonomier. Til sammenligning er BNP i Danmark ca. 430 milliarder dollar, i Sverige 610 milliarder dollar, i Norge ca. 580 milliarder dollar og i Finland ca. 300 milliarder dollar. Med andre ord er Musks personlige formue nå sammenlignbar med (eller større enn) den årlige økonomiske produksjonen i mange land.