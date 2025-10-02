Elon Musk blir verdens første halvbillionær

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Elon Musk har blitt den første personen i historien som har opparbeidet seg en formue på rundt en halv billion dollar, ifølge Forbes. Økningen kommer etter en jevn oppgang i Tesla-aksjen, samtidig som verdivurderingen av hans andre virksomheter, inkludert SpaceX og xAI, har steget. Milepælen plasserer ham betydelig foran konkurrentene i teknologisektoren, og befester hans status som verdens rikeste person. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!