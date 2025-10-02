Verdensnyheter
Elon Musk blir verdens første halvbillionær
Verdsettelsen av Tesla og SpaceX gjør at Musk ligger langt foran globale teknologikonkurrenter.
HQ
Vi har nettopp fått nyheten om at Elon Musk har blitt den første personen i historien som har opparbeidet seg en formue på rundt en halv billion dollar, ifølge Forbes. Økningen kommer etter en jevn oppgang i Tesla-aksjen, samtidig som verdivurderingen av hans andre virksomheter, inkludert SpaceX og xAI, har steget. Milepælen plasserer ham betydelig foran konkurrentene i teknologisektoren, og befester hans status som verdens rikeste person. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!