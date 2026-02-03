Musk fusjonerer xAI inn i SpaceX i en stor teknologifusjon

HQ

Elon Musk har fusjonert sitt selskap for kunstig intelligens xAI inn i SpaceX, og dermed samlet to av sine viktigste satsinger under én og samme selskapsstruktur. Avtalen, som ble kunngjort mandag, konsoliderer Musks forretningsimperium ytterligere, samtidig som SpaceX forbereder seg på en lenge etterlengtet børsnotering senere i år, med verdivurderinger som forventes å nå uante nivåer.

Fusjonen innebærer at SpaceX overtar xAIs eiendeler, inkludert chatboten Grok og den sosiale medieplattformen X. Selskapet sa at beslutningen vil fremskynde planene om å kombinere kunstig intelligens med rombasert infrastruktur, inkludert satellitter som kan støtte direkte kommunikasjon med enheter og databehandling i stor skala utenfor jorden.

Elon Musk // Shutterstock

Musk har hevdet at den fremtidige veksten av kunstig intelligens ikke kan basere seg utelukkende på jordbaserte datasentre, som krever enorme mengder strøm og kjøling. Han hevder at rombaserte systemer som drives av solenergi, er en langsiktig løsning på de miljømessige og logistiske begrensningene ved jordbunden infrastruktur. Fusjonen rammer derfor eksplisitt inn verdensrommet som den neste grensen for skalering av AI-teknologi.

Avtalen følger en rekke transaksjoner som i økende grad har flettet Musks selskaper sammen, inkludert Teslas nylige investering på flere milliarder dollar i xAI. Samtidig som fusjonen styrker SpaceX' posisjon i skjæringspunktet mellom romfart og kunstig intelligens, kommer den også midt i en periode med økt granskning av Musks virksomheter, inkludert de siste kontroversene rundt moderering av AI-innhold...