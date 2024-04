Elon Musk: Det bør koste penger å legge ut innlegg på X

HQ

Er en betalingsmur løsningen på Elon Musk og hans Platform Xs evige problemer med roboter? Den eksentriske milliardæren ser ut til å mene det, for snart vil det nemlig koste penger å legge ut innlegg på nettstedet.

Dette gjelder spesielt nye brukere som må begynne å betale for å bruke nettstedets funksjoner, ellers må de vente i tre måneder - noe Musk gjorde klart i et senere innlegg i løpet av dagen der han sa :

"Dette er bare for nye brukere. De vil kunne utføre skrivehandlinger gratis etter tre måneder."

Allerede i fjor eksperimenterte X med å begynne å ta betalt for tjenestene sine, og vi vet allerede at plattformen har behov for inntekter etter å ha mistet mer enn 70 prosent av verdien siden Musk tok over høsten 2022.

Bruker du fortsatt X, eller har du gått over til en annen lignende tjeneste?