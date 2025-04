Elon Musk dør for å veilede sjefen i bisarr Path of Exile 2 livestream

HQ

For en tid tilbake hevdet Elon Musk å være blant de beste Path of Exile 2 -spillerne i verden, men det tok ikke mye etterforskning før han til slutt innrømmet at kontoen hans er "boostet", noe som betyr at andre bruker den aktivt, og at han derfor ikke har de ferdighetene han hevdet at han hadde.

Men Musk er tydeligvis ikke ferdig med å bruke Path of Exile 2 som et PR-verktøy. Nylig prøvde han å demonstrere hvor god internettforbindelsen i Starlink er ved å spille spillet og livestreame det i 10 000 fots høyde i privatflyet sitt.

Dette resulterte i en farse av en livestream som varte i nesten to timer, der Musk ble hånet til høyre og venstre og febrilsk forsøkte å blokkere brukere ved hver eneste anledning. Han snakket knapt, men satt i stillhet i nesten hele sendingen, der han døde til spillets tutorial-boss. Han spilte også på Permadeath Mode, så han måtte lage nye karakterer flere ganger :

Det var også gjennom dette at Musk avsluttet livestreamen midt i et hav av hånlige meldinger fra folk som anser påstanden hans om å være en såkalt "god gamer" for å være direkte usann. I skrivende stund er hele sendingen fortsatt tilgjengelig på X.