Elon Musk er ikke verdens beste gamer likevel

Det startet med at Elon Musk ble anerkjent som en unormalt dyktig Path of Exile 2- og Diablo 4-spiller. Så dyktig at han raskt ble beskyldt for å jukse fordi han var for god, noe Musk ikke satte pris på.

Dette førte til en krangel mellom Musk og Twitch-strømmeren Zack "Asmongold" Hoyt, som kalte ham en falsk gamer - noe som fikk Musk til å slutte å følge Asmongold på X, lekke private meldinger mellom de to, fjerne strømmerens blå verifiseringsmerke fra X og angripe ham med ulike beskyldninger.

Men ... nå har det blitt avslørt at Musk faktisk er en falsk gamer. Musk innrømmet dette i private meldinger med Youtuber NikoWrex og forsvarte seg med at det er umulig å slå spillere i Asia uten å dele kontoer. Han har derfor tillatt andre spillere å bruke kontoene hans til å heve nivåene sine og kjøpe utstyr med ekte penger.

Denne avsløringen har ført til kritikk fra spillmiljøet og krav om at kontoene hans skal suspenderes. En enkel juksemaker, da, som ikke ser ut til å like å bli tatt. Og med det antar vi at sagaen er over, ettersom Musk vil samarbeide med president Trump for å styre USA de neste fire årene, og vi antar at hans heil-saluttering under dagens innsettelse vil få mer fokus. Juks i videospill vil sannsynligvis ikke være like prioritert på en stund.

Takk til Forbes