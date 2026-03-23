Elon Musk funnet ansvarlig i bedragerisøksmål

En pågående sivil rettssak i San Francisco har blitt til et tap, ettersom Elon Musk har blitt funnet ansvarlig for å ha svindlet aksjonærer. Anklagen går ut på at Musk orkestrerte et fall i aksjekursene for å posisjonere seg bedre for overtakelsen i 2022, som endte med å koste ham 44 milliarder dollar.

Metoden som ble brukt var relativt enkel, da Musk ganske enkelt hevdet på andre sosiale medier at Twitter bevisst ikke hadde vært ærlige om hvor mange falske kontoer, inkludert kontoer laget med kun spamming i tankene, som var på plattformen, og dermed at de offisielle rapportene om dette viste altfor lave tall - med den hensikt å skade aksjeverdien ettersom færre virkelige brukere er lik mindre verdi.

Ifølge Reuters hevdet aksjonærenes advokat, Francis Bottini, at skaden beløp seg til 2,5 milliarder dollar. Bottini påpekte at som verdens rikeste mann kunne en enkel tweet fra Musk påvirke markedene direkte, og hevdet at han burde holdes ansvarlig for skaden han hadde påført (Twitter)-investorene. Musk-teamet har allerede uttalt at de vil anke.

Musk har nylig vunnet en rekke rettssaker, blant annet en bedragerisak om å sikre finansiering av Tesla i 2023, og en sak om sin egen lønn i fjor. Den aktuelle saken dreier seg om tre spesifikke uttalelser om at Twitter er overkjørt av roboter, hvorav én uttalelse allerede er fjernet, mens de to andre dreier seg om antallet roboter. Den mest kjente av dem hevder at antallet robotkontoer kan være mye høyere enn 20 % av Twitter-brukerne. Saken har pågått i tre uker så langt.