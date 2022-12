Elon Musk går av som Twitter-sjef

HQ

Som forventet tok det ikke langt tid fra Elon Musk til slutt endte opp med å kjøpe Twitter før kontroversene startet. Den siste tiden har det sosiale mediet gjennomgått en rekke omdiskuterte endringer, så det faktum at lederen i tillegg fortsetter å legge ut mange...interessante meldinger der hjelper ikke på saken. Derfor var det millioner som grep muligheten da Musk på mandag spurte om han burde trekk seg som leder av Twitter. Nå har svarene kommet, og det blir sannelig en endring.

Etter å ha fått inn hele 17,502,391 stemmer viser det seg nemlig at 57,5 prosent av disse ønsker at han går av, noe som visstnok vil skje. Elon Musk skriver på Twitter at han vil fratre sin rolle som "chief executive officer" (CEO) for Twitter så snart de har funnet en erstatter. Deretter vil han kun ha ansvaret for server- og software-avdelingene. Vi får se om dette betyr bedre tider eller ei.

