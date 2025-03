Elon Musk har en gaming-PC ved skrivebordet sitt i regjeringen

HQ

Elon Musk, som for tiden leder USAs nye regjeringsavdeling, Department of Government Efficiency eller D.O.G.E, har en annen tilnærming til jobb-PC-en sin enn de fleste. I stedet for å ha en eldre maskin som først og fremst brukes til å sjekke e-post og som går i stykker hver gang den prøver å laste inn en nettside, har Musk valgt de nyeste spesifikasjonene.

Som vist på hans egen side på sosiale medier, har Musk en gaming-PC på skrivebordet sitt i regjeringen, med et D.O.G.E-skilt på toppen sammen med en MAGA-hatt. På toppen av skrivebordet har Musk en Samsung Odyssey, som Wccftech mener å være en G9-modell.

Det virker også som om Elon ikke har holdt tilbake med spesifikasjonene for datamaskinen, ettersom den ser ut til å ha en GPU i 50-serien. Siden han er så rik som han er, kan man tenke seg at han ikke har noe imot å slippe tusenvis av kroner på et nytt grafikkort.

Dette er en annonse:

Musk er veldig utadvendt med sin takknemlighet for spill, og tilbringer ofte tid i titler som Diablo IV og Path of Exile 2. Han har fått kritikk for å late som om han er en dyktig gamer, men fans av Musk ser ikke ut til å ha noe imot det.