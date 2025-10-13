Elon Musk henter inn Nvidia-talenter til sitt fullstendig AI-genererte spill

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Elon Musks AI-startup xAI i det stille samler et team av tidligere Nvidia-spesialister for å akselerere etableringen av "verdensmodeller", det vil si avanserte systemer som er i stand til å forstå og designe virtuelle miljøer.

Ansettelsene, avslørt av Financial Times, inkluderer Nvidia-forskerne Zeeshan Patel og Ethan He, begge veteraner innen AI-simulering, noe som signaliserer reell fremgang mot Musks neste store sprang: et fullstendig AI-generert videospill, bygget uten menneskelig inngripen.



Verdensmodeller går lenger enn språkbaserte systemer som ChatGPT eller Grok, og bruker visuelle og robotdata for å lære hvordan objekter oppfører seg i sanntid, den samme teknologien som en dag kan drive autonome kjøretøy og roboter.

Og selv om spillbransjen fortsatt er skeptisk, viser Musks aggressive ansettelser (og xAIs nylige oppgraderinger innen bilde- og videogenerering) at han mener alvor med å presse AI inn på ukjent territorium. Hva synes du om Musks nyeste satsing? Bra eller dårlig?