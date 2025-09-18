Elon Musk kaller Jimmy Kimmel "motbydelig" over Charlie Kirk-kommentarer Tesla-sjefen delte et klipp av Kimmels bemerkninger om MAGA-bevegelsen og Kirks død, noe som forsterket debatten på nettet.

Vi fikk nettopp nyheten i dag om at ABC hadde fjernet "Jimmy Kimmel Live" på ubestemt tid fra timeplanen etter kommentarer fra programlederen om den konservative aktivisten Charlie Kirk. Samtidig har Elon Musk offentlig kritisert Jimmy Kimmel etter programlederens kontroversielle kommentarer om Charlie Kirk, og kalt ham "motbydelig" på sosiale medier. Tesla-sjefen delte et klipp av Kimmels bemerkninger om MAGA-bevegelsen og Kirks død, noe som forsterket debatten på nettet. Musks svar kommer mens Kimmels show står overfor suspensjon og tilbakeslag fra store kringkastere. Innlegget fikk raskt stor oppslutning, og satte i gang samtaler om politiske kommentarer på kvelds-TV og den bredere sosiale effekten av dem. Hva synes du om situasjonen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. PARIS, FRANKRIKE - 16. juni 2023: Elon Musk, grunnlegger, CEO og sjefingeniør i SpaceX, CEO i Tesla, CTO og styreleder i Twitter, medgrunnlegger av Neuralink og OpenAI, på VIVA Technology (Vivatech) // Shutterstock