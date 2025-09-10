Elon Musk kan snart miste tittelen som verdens rikeste person til denne mannen Oracles økning i etterspørselen etter kunstig intelligens skyver Ellison innen rekkevidde av Musk.

HQ Elon Musks regjeringstid som verdens rikeste person er truet av at Oracles medgrunnlegger Larry Ellison nærmer seg etter en dramatisk økning i formuen hans, ifølge Bloomberg Billionaires Index. Oracle-aksjen steg kraftig etter en sterk inntjening knyttet til den blomstrende etterspørselen etter kunstig intelligens, noe som sendte Ellisons formue kraftig opp og plasserte ham nesten på nivå med Musk. Selskapet sikret seg flere store kontrakter og har posisjonert seg som en viktig aktør innen skytjenester som driver kunstig intelligens. Hvis momentumet holder seg gjennom handelsdagen, kan Ellison gå forbi Musk og markere en av de største formuesøkningene på én dag som noensinne er registrert. Hvis du vil sjekke ut rapporten fra Bloomberg Billionaires Index, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Silverstone Circuit, Towcester, Storbritannia, 6.juli 2025; Larry Ellison fra Amerika og teknologidirektør i Oracle under Formula One British Grand Prix // Shutterstock