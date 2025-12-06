Elon Musk langer ut etter at Brussel gir X en bot på 120 millioner euro: "EU bør avskaffes"

HQ

Som vi rapporterte i går, har Brussel ilagt X en bot på 120 millioner euro for brudd på viktige regler om åpenhet og datatilgang i henhold til loven om digitale tjenester, noe som er den mest omfattende håndhevingsaksjonen siden loven trådte i kraft.

Tilsynsmyndighetene konkluderte med at Xs system for betalt verifisering villedet brukerne, at annonsebiblioteket manglet grunnleggende informasjon, og at verktøyene for datatilgang ikke oppfylte kravene som var ment å støtte forskning og tilsyn. Alt dette førte selvfølgelig til boten på 120 millioner euro.

Nå har Elon Musk reagert, og krever at EU avskaffes, og betegner boten som et overtramp fra myndighetene. "EU bør avskaffes og suvereniteten tilbakeføres til de enkelte landene, slik at regjeringene bedre kan representere folket sitt," sa Musk på sin sosiale medieplattform. Hva synes du om de siste kommentarene hans?