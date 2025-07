Elon Musk lanserer eget politisk parti for å utfordre Trump og topartisystemet

HQ

Siste nytt om USA . Elon Musk kunngjorde lørdag at han har opprettet et nytt politisk parti kalt America Party, som er en direkte motstander av president Donald Trumps nylig signerte skattelov (du kan lese mer om striden her).

Elon Musk på X: "Med en faktor på 2 til 1, du vil ha et nytt politisk parti, og du skal få det! Når det gjelder å ruinere landet vårt med sløsing og tyveri, lever vi i et ettpartisystem, ikke et demokrati. I dag er Amerikapartiet dannet for å gi dere friheten tilbake."

Musk kritiserte lovgivningen for å risikere landets finansielle stabilitet og lovet å støtte kandidater som avviser skattetiltakene. Utspillet belaster Musks kompliserte forhold til Trump ytterligere og reiser spørsmål om hvilken innvirkning det vil ha på det kommende valget.