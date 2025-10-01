Elon Musk lanserer Grokipedia i et forsøk på å utfordre Wikipedia

HQ

Elon Musk går sjelden lenge uten å løfte sløret for en ny satsing. Nå har han avslørt planene for Grokipedia, en ny åpen kildekode-plattform utviklet av selskapet hans xAI for å konkurrere med Wikipedia. Prosjektet skal drives av Grok-chatboten og presenteres som et mer nøyaktig og pålitelig kunnskapsregister, med AI-funksjoner som er utformet for automatisk å korrigere feil og forbedre innholdet. Musk beskrev det som en betydelig oppgradering av det eksisterende nettstedet, inviterte bidragsytere til å bli med i arbeidet og lovet ubegrenset offentlig tilgang. Kunngjøringen er en fortsettelse av hans kritikk av Wikipedias redaksjonelle praksis, som han og noen av hans teknologiske allierte anser som partisk. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller på følgende lenke. Go!