Elon Musk lover å avslutte støtten til Apple-enheter i selskapene sine hvis OpenAI integreres i Siri

Du vil bli tilgitt for å tro at Elon Musk er en fan av AI. AI Grok (forferdelig navn, forresten) er tross alt integrert i Twitter/X. Men etter de siste ryktene om at Apple vil integrere OpenAI i Siri, har Musk tatt et klart standpunkt mot dette.

"Hvis Apple integrerer OpenAI på OS-nivå, vil Apple-enheter bli utestengt i mine selskaper. Det er et uakseptabelt brudd på sikkerheten", skrev han på Twitter/X. "Og besøkende må sjekke Apple-enhetene sine ved døren, hvor de vil bli lagret i et Faraday-bur."

Musk skrev deretter noen flere innlegg om den potensielle integrasjonen av OpenAI i Siri, noe som for øvrig ikke høres bra ut. Musks poeng er at AI vil bli utrolig farlig hvis den får tilgang til dataene til milliarder av mennesker som bruker Apple-produkter. Det var også et raskt stikk til hvordan ChatGPT har blitt trent mot transfobi, men vi legger det til side for et øyeblikk.

Hva synes du om at ChatGPT kommer til Siri?

