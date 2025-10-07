Elon Musk lover et fullstendig AI-generert spill innen neste år

HQ

Kodere, designere, kunstnere? Tullprat, sier Elon Musk, som hevder at vi ikke kommer til å trenge dem så mye lenger. Gjennom sitt nystiftede selskap xAI Games lover Musk å lansere verdens første videospill som er skapt helt og holdent av kunstig intelligens, uten menneskehender involvert.

Musk, som har investert tungt i AI-infrastruktur (blant annet ved å kjøpe titusenvis av NVIDIA GPU-er), sier at hans AI-modell Grok vil bli trent og oppgradert til å håndtere hele utviklingsprosessen, fra konsept og design til kode og spillmekanikk. Det er en ambisiøs og dypt kontroversiell visjon.

AI-verktøy brukes allerede i deler av moderne spillutvikling, men å skape et helt spill på egen hånd representerer noe helt nytt. Visuelt og designmessig kan maskiner kanskje snart håndtere det, men spillbalanse, emosjonell resonans og narrativ struktur er fortsatt i stor grad avhengig av menneskelig intuisjon.

Det gjenstår å se om Musks prosjekt blir en ekte revolusjon eller bare nok en teknologisk provokasjon.

Når tror du vi får se det første fullstendige AI-skapte spillet komme på markedet?