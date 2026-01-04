Musk om pågripelsen av Maduro: "En seier for verden og en klar beskjed til onde diktatorer overalt"

HQ

Elon Musk har offentlig applaudert Donald Trump etter den amerikanske militæroperasjonen som førte til at Venezuelas leder Nicolás Maduro ble tatt til fange. På sin sosiale medieplattform X beskrev Tesla- og SpaceX-sjefen øyeblikket som et globalt vendepunkt, gratulerte Trump og beskrev operasjonen som "en seier for verden" og en advarsel til det han kalte "ondskapsfulle diktatorer overalt".

Musks kommentarer kom timer etter at amerikanske myndigheter bekreftet at amerikanske styrker hadde gjennomført en hurtigoperasjon i Venezuela den 3. januar, der Maduro og hans kone Cilia Flores ble arrestert. Bilder og uttalelser spredte seg raskt på nettet og utløste sterke reaksjoner fra hele verden.

I tillegg til ord annonserte Musk også praktisk støtte til venezuelanerne i overgangsperioden. Musk siterte et innlegg fra Starlink, satellittinternettselskapet hans, og sa at tjenesten ville tilby gratis høyhastighetsbredbånd over hele Venezuela frem til 3. februar. "Starlink tilbyr gratis bredbånd til Venezuelas befolkning frem til 3. februar, noe som sikrer fortsatt tilkobling", skrev han, og presenterte beslutningen som en måte å støtte innbyggerne på i en usikker tid.

Musks reaksjon føyer seg inn i den voksende internasjonale debatten rundt USAs intervensjon og dens konsekvenser for Venezuelas fremtid. Mens Washington signaliserer at de midlertidig vil overvåke en politisk overgang ("Vi vil styre landet til vi kan gjennomføre en trygg, ordentlig og fornuftig overgang", sa Trump i dag), former personer som Musk det globale narrativet, og fremstiller pågripelsen av Maduro ikke bare som en geopolitisk hendelse, men også som et avgjørende øyeblikk med verdensomspennende konsekvenser.