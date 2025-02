Elon Musk ønsker å kjøpe OpenAI for nesten 100 milliarder dollar

HQ

Selv om X/Twitter i dag tilbyr sin egen form for kunstig intelligens med Grok-systemet, ønsker Elon Musk tydeligvis å gjøre mer med teknologien, ettersom The Wall Street Journal nå melder at Tesla og SpaceX -eieren har lagt inn et bud på ChatGPT-produsenten OpenAI for hele 97,4 milliarder dollar.

I WSJ-artikkelen delte Musk en uttalelse om hva han håper å oppnå med dette budet, og hevdet at det er på tide for selskapet å "gå tilbake til den åpen kildekode, sikkerhetsfokuserte kraften for det gode det en gang var", noe han "vil sørge for at det skjer."

Dette er tydeligvis alt dette vil utgjøre, ettersom OpenAIs administrerende direktør Sam Altman siden har kommentert budet fra Musk med et frekt svar som sier: "nei takk, men vi kjøper Twitter for 9,74 milliarder dollar hvis du vil".

Musk lot seg ikke akkurat imponere av dette stikk fra Altman, og svarte med å kalle OpenAI-sjefen "Scam Altman".

