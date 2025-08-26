Elon Musk presenterer Macrohard som en ny AI-drevet konkurrent til Microsoft

HQ

Siste nytt om USA . Elon Musk slutter ikke å skape selskaper. Nå har han kunngjort planene for et nytt selskap kalt Macrohard, presentert som et "spøkefullt" alternativ til Microsoft, men beskrevet som et faktisk prosjekt under utvikling.

"Det er et ironisk navn, men prosjektet er høyst reelt! Siden programvareselskaper som Microsoft ikke selv produserer fysisk maskinvare, burde det i prinsippet være mulig å simulere dem helt og holdent med kunstig intelligens", sier han på X.

"Macrohard er xAIs lekne prosjektnavn (et nikk til Microsoft) for å bygge et fullstendig AI-simulert programvareselskap. Målet: Siden firmaer som Microsoft ikke produserer fysisk maskinvare, kan kunstig intelligens i teorien gjenskape hele virksomheten deres - fra koding til ledelse."