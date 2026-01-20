Elon Musk saksøker OpenAI for 3500 ganger avkastningen av investeringen

HQ

I et søksmål som bare kan skje i Amerika, og bare hvis du er milliardær, saksøker Elon Musk OpenAI for bedrageri, og hevder at selskapet ga opp det ideelle rammeverket han investerte under, og til tross for at han investerte på 38 millioner dollar, en liten sum penger for en mann som anslås å være verdt rundt 700 milliarder dollar, vil han ha opptil 134 milliarder dollar i kompensasjon, et vanvittig beløp for de fleste, men med tanke på at selskapet for tiden er verdsatt til rundt 500 milliarder dollar, og Musk sto for en veldig stor del av grunnleggelsen i 2015, er disse tallene ikke engang urealistiske.

Det som er enda mer vanvittig, er at full erstatning vil gi Musk en avkastning på 3500 ganger på sin investering.

Beregningene fra C.P. Wazzan er anskaffet av Bloomberg, og støttes av det offisielle rettsdokumentet til Musk der han også saksøker Microsoft, som også har tjent opptil 25 milliarder dollar, avhengig av verdsettelse og beregningsmetode. Det er viktig å merke seg at C.P. Wazzan brukes av Musk som ekspertvitne, og ikke er å anse som en uavhengig ekstern ekspert.

Musk hevder at han har rett til den "urettmessige gevinsten" som OpenAI har tjent på grunn av hans investering, og at han ikke bare har bidratt med penger, men også med forretningsrådgivning og innsikt i oppskalering, noe som beviselig er viktig og verdifullt for moderne IT-tjenester.

Mens Microsoft har forholdt seg tause, har OpenAI i offentlige uttalelser kalt søksmålet for trakassering og grunnløst. Selv om det i skrivende stund ikke er oppgitt noen kilde, har flere nyhetsbyråer sitert en ukjent Microsoft-advokat som hevder at det ikke finnes bevis for at selskapet har hjulpet OpenAI.

Rettssaken starter i april hvis alt går etter planen, og kan bli ganske kostbar ettersom Musk hevder at han ikke bare bidro med oppstartshjelp, rådgivning og rekruttering, men også med kontakter, og at hans finansiering alene utgjorde 60 % av den opprinnelige finansieringen av selskapet.