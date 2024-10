Elon Musk saksøkt av skaperne av Blade Runner 2049

Alcon Entertainment, produksjonsselskapet bak Blade Runner 2049, saksøker Elon Musk, Tesla og Warner Bros. Discovery for brudd på opphavsretten. Musk holdt nylig lanseringsarrangementet for Teslas selvkjørende Robotaxi, som viste AI-genererte bilder tilknyttet filmen.

Via Variety insisterer søksmålet på at filmen ikke har noe med Tesla, X eller Musk å gjøre. "Musks massivt forsterkede, sterkt politiserte, lunefulle og vilkårlige oppførsel, som noen ganger går over i hatprat," heter det i drakten.

Søksmålet søker et påbud som blokkerer Musk, Tesla, Warner Bros. og alle som jobber med dem fra å "videre kopiere, vise, distribuere, selge eller tilby å selge 'BR2049' eller beskyttelsesverdige elementer av den i forbindelse med Tesla eller Musk, eller lage avledede verk av den for slike formål."

Representanter for Tesla, Musk og Warner Bros. Discovery har så langt ikke kommentert søksmålet. Bruken av AI-genererte bilder som viser Blade Runner 2049 scener varte bare i rundt 11 sekunder, men med tanke på at filmen fortsatt er beskyttet av opphavsrett, er det mer enn nok for skaperne å ta sikte på Musk.

