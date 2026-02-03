Musk sier at innsatsen for å blokkere russisk bruk av Starlink har fungert

HQ

Elon Musk sa søndag at tiltakene SpaceX har iverksatt for å hindre Russland i å bruke satellittnettverket Starlink ser ut til å være effektive, etter at Ukraina rapporterte at russiske styrker hadde brukt systemet i droneangrep. "Det ser ut til at tiltakene vi iverksatte for å stoppe Russlands uautoriserte bruk av Starlink har fungert", skrev Musk på X, og la til "Gi oss beskjed hvis mer må gjøres."

Ukrainas militære er avhengig av titusenvis av Starlink-terminaler for kommunikasjon på slagmarken og for å styre enkelte droneoperasjoner. Ukrainske tjenestemenn sa tidligere denne uken at Starlink-enheter hadde blitt funnet på langdistansedroner som brukes av russiske styrker, noe som førte til umiddelbar koordinering med SpaceX for å løse problemet.

I en separat uttalelse sa Ukrainas forsvarsminister Mykhailo Fedorov at Kiev var i ferd med å utvikle ytterligere sikkerhetstiltak for å forhindre fremtidig misbruk. "Ukraina har sammen med @Starlink allerede tatt de første skrittene som har gitt raske resultater i kampen mot russiske droner", skrev han på X. "Det neste skrittet er å implementere et system som kun tillater autoriserte terminaler å operere på Ukrainas territorium."

SpaceX har tidligere sagt at de ikke selger eller sender Starlink-utstyr til Russland, og at de ikke har noen forretningsforbindelser med den russiske regjeringen eller det russiske militæret. Musk aktiverte Starlink over Ukraina i 2022 etter at Kiev ba om assistanse i de første dagene av Russlands fullskalainvasjon, og systemet har siden blitt et kjerneelement i Ukrainas militære kommunikasjonsnettverk...