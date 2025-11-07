Elon Musk sikrer historisk lønnsavtale for Tesla på 1 billion dollar

HQ

Teslas aksjonærer har godkjent Elon Musks rekordstore lønnspakke på 1 billion dollar, noe som sementerer hans innflytelse over selskapets fremtid når det dreier seg mot AI, robotakser og humanoide roboter. Planen ble vedtatt med mer enn 75 % støtte på Teslas årsmøte i Austin, Texas, der Musk dukket opp på scenen sammen med dansende roboter.

Musk er allerede verdens rikeste person, og kan motta opptil 878 milliarder dollar i aksjer i løpet av det neste tiåret hvis Tesla når en rekke milepæler for ytelse og verdsettelse. Avstemningen ble sett på som avgjørende for å beholde Musk, hvis lederskap og vidtrekkende ambisjoner fortsetter å forme Teslas identitet, selv om hans politiske uttalelser har svekket merkets image.

Teslas fremtid er knyttet til Musks visjon

Styret hadde advart Musk om at han kunne gå uten avtalen, som er knyttet til å nå mål som 20 millioner leverte biler, 1 million robotaxier og 400 milliarder dollar i fortjeneste. Teslas markedsverdi må også stige fra 1,5 billioner dollar til 8,5 billioner dollar for at Musk skal få full utbetaling.

Mens store investorer som Norges statlige investeringsfond motsatte seg pakken, argumenterte tilhengerne for at belønningen er i tråd med aksjonærenes suksess. Som en analytiker uttrykte det, "Hvorvidt dette fremmer Teslas neste æra med innovasjon eller bare gir Musk mer kontroll, det gjenstår å se."