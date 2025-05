Elon Musk skal ha brukt narkotika mens han var rådgiver for Trump

HQ

Siste nytt om USA . Ifølge de siste påstandene skal Elon Musk ha brukt mye narkotika, inkludert daglig ketamin og psykedelika, mens han var en nær rådgiver for USAs president Donald Trump, ifølge kilder til New York Times.

Disse kildene antyder at forbruket hans ble intensivert etter hvert som han fikk politisk innflytelse, noe som førte til helseproblemer og uberegnelig oppførsel. Musks narkotikabruk skal ha skjedd til tross for strenge retningslinjer på arbeidsplassen og hans unike rolle i regjeringen. Du kan lese hele artikkelen her.