Elon Musk skyter tilbake mot kritikere som tviler på at han spiller

Elon Musk er nok en gang under gransking, denne gangen for hans påståtte spilling i Path of Exile 2 og Diablo 4. Mange spillere, inkludert fremtredende streamere, har reist tvil om Musk virkelig står bak det imponerende gameplayet som er sett under hans navn. Nå svarte milliardæren nylig på disse beskyldningene med ironi, og refererte til en "kinesisk spiller" som angivelig hjalp til med å utjevne kontoen hans, og kalte ham spøkefullt "Yilongma". Dette ironiske svaret, som ble delt i et innlegg på X, gjorde lite for å avklare situasjonen og kan til og med ha gitt næring til mer skepsis. Mens noen fans fortsetter å rose Musk for ferdighetene hans, har andre, som streamer Quin69, åpent beskyldt ham for å bruke en innleid spiller for å øke fremgangen hans. Nå som Musk våger seg inn i spillverdenen med planer om et AI-drevet spillstudio, gjenstår spørsmålet: Er teknologimogulen virkelig den som står bak kontrolleren?

