Elon Musk stempler den spanske statsministeren "Dirty Sánchez" som "tyrann og forræder mot Spanias folk"

Hvis du har fulgt med på de siste nyhetene i Spania (spesielt rundt innvandring og det nye forbudet mot sosiale medier), bør du vite at Elon Musk har sluttet seg til samtalen. Milliardæren, som blant annet eier Tesla, SpaceX og X, har kritisert den spanske statsministeren Pedro Sánchez og kalt ham en "tyrann og forræder mot Spanias folk" i et innlegg på sin egen plattform.

Kommentaren kom kort tid etter at Sánchez kunngjorde tiltak for å forby sosiale medier for alle under 16 år og holde plattformledere juridisk ansvarlige for ikke å fjerne ulovlig eller hatefullt innhold. Regjeringen har presentert disse reglene som en måte å beskytte mindreårige på og begrense misbruk på nettet, men Musk uttrykte sin motstand på X, der han skrev: "Dirty Sánchez er en tyrann og en forræder mot Spanias folk."

Spenningene mellom Musk og Sánchez er ikke nye. I forrige uke kritiserte statsministeren Musk i forbindelse med Spanias legalisering av 500 000 immigranter, et trekk Musk beskrev som "valgteknikk" med sikte på å beseire ytre høyre, til tross for at prosessen ikke gir stemmerett umiddelbart... For mer, finner du alle innleggene nedenfor.

