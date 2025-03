Elon Musk støtter krav om at USA bør melde seg ut av NATO og FN

HQ

Elon Musk har skapt kontrovers ved å støtte ideen om at USA bør forlate NATO og FN, og er enig med en høyreorientert kommentator som oppfordret til dette i et innlegg på X.

Hans holdning er i tråd med et lovforslag som nylig ble introdusert av republikanske lovgivere som presser på for en utmelding fra FN, og som argumenterer for at organisasjonen er i strid med Trump-administrasjonens nasjonalistiske agenda.

Debatten om USAs rolle i globale allianser har tilspisset seg etter at landet sammen med Russland, Hviterussland, Israel og Ungarn stemte mot en FN-resolusjon som fordømte Russlands invasjon av Ukraina.

NATO og FN ble opprinnelig grunnlagt for å fremme global stabilitet etter andre verdenskrig, men kritikere i Trumps krets ser på dem som utdaterte institusjoner som belaster amerikanske interesser.

Samtidig har Trump selv presset NATO-allierte til å øke militærutgiftene, og hans avvisning av Ukrainas NATO-ambisjoner har bidratt til å øke spenningen i Øst-Europa. Foreløpig gjenstår det å se hvor langt dette presset for tilbaketrekning vil gå.