Elon Musk svinger motorsagen på konservativ konferanse under slagordet "viva la libertad carajo"

Elon Musk tok sin teft for det dramatiske til nye høyder på Conservative Political Action Conference i National Harbor, Maryland, ved å gå på scenen med en motorsag i hånden - en gave han tidligere på dagen hadde fått av Argentinas frihetlige president Javier Milei.

Motorsagen, rødpusset og inngravert med Mileis lidenskapelige slagord "Viva la libertad, carajo" (omtrent "Lenge leve friheten, for pokker!"), symboliserte den argentinske lederens dristige mål om å skjære gjennom byråkratiet.

Musk, som aldri går av veien for en dristig uttalelse, løftet verktøyet over hodet og sa at det var ment for å takle byråkratiet. Øyeblikket var både et opptog og et nikk til Musks rolle som talsmann for drastiske kutt i amerikanske myndigheters utgifter.

Det ser ut til at Mileis motorsag nå har krysset landegrensene, noe som kan bane vei for flere globale budsjettkutt. Foreløpig gjenstår det å se om denne symbolske gesten vil føre til ytterligere kutt i USA eller Argentina.