Elon Musk truer med å saksøke Xbox og Microsoft

Det er ikke lenger mulig å dele skjermbilder eller videoer direkte fra Xbox på Twitter etter at de to selskapene har falt ut over den underliggende API-en som aktiverer funksjonen. Dette er noe som Microsoft, Xbox og alle andre som bruker det nå forventes å betale for i tråd med de interne endringene Twitter har gjort i sine tjenester og løsninger. Ikke overraskende kvier mange seg for å hoste opp penger for noe som tidligere var gratis.

Dette har fått Microsoft til å sette bremsene på og slutte å bruke Twitters API helt, noe som påvirker mer enn bare Xboxs delingsfunksjon, og påderes nettsted kan du nå lese følgende:

«Fra og med 25. april 2023 vil ikke Smart-kampanjer med multiplattform lenger støtte Twitter.

Fra og med 25. april 2023 kan du ikke:

Få tilgang til din Twitter-konto gjennom vårt sosiale styringsverktøy

Opprett og administrer utkast eller tweeter

Se tidligere tweets og engasjement

Planlegg tweets

Andre sosiale mediekanaler som Facebook, Instagram og LinkedIn vil fortsatt være tilgjengelige.

Dette har opprørt Twitter-sjef Elon Musk da han hevder at Microsoft brukte Twitter-data til å trene AI-en bak ChatGPT, og nå truer han med å saksøke selskapet hvis det ikke betaler seg.

Hva synes du om at Twitter begynner å ta betalt for API-en sin, og har Elon rett i sin kritikk av Microsoft?