Elon Musk vil fjerne muligheten til å blokkere kontoer på X

Elon Musk har definitivt gjort seg (enda mer) bemerket de siste årene. Ikke minst etter at han kjøpte den sosiale medieplattformen Twitter, som nå heter X. Der har han puslet mye, og nå kan den neste store endringen være på vei.

Musk gikk nylig inn på plattformen og skrev:

"Block kommer til å bli slettet som en "funksjon", bortsett fra for DM-er. Det gir ingen mening."

Dette ble imidlertid umiddelbart møtt av brukere som var raskt ute med å vise til Apples og Googles retningslinjer for sosiale medier som er tillatt i henholdsvis App Store og Google Play. Du må tydeligvis følge reglene for å få ha appene dine på plattformene deres...

Apple

"[apper] med brukergenerert innhold eller sosiale nettverkstjenester må inneholde... Muligheten til å blokkere voldelige brukere fra tjenesten."

Google

"Apper som inneholder eller har [brukergenerert innhold] ... må implementere robust, effektiv og kontinuerlig UGC-moderering som ... Tilbyr et system i appen for blokkering av UGC og brukere."

Det antas imidlertid at dette muligens kan løses med en form for "dempefunksjon", slik at fjerningen ikke per definisjon innebærer en ekskludering fra deres digitale virksomhet. Vi kan bare spekulere i hvordan en slik "mute"-funksjon vil se ut, men man kan spørre seg hvorfor Musk i det hele tatt gjør dette. Tross alt har verdens rikeste mann den siste tiden blitt ansiktet utad for å blokkere motstandere og folk han ikke liker ...