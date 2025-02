Elon Musk vs. dansk astronaut: Astronomisk sammenstøt om Wilmore og Williams' retur fra verdensrommet

HQ

Elon Musk havnet i en opphetet ordveksling med den danske astronauten Andreas Mogensen etter at sistnevnte kritiserte Musks påstand om at USAs tidligere president Joe Biden bevisst forlot to amerikanske astronauter om bord på den internasjonale romstasjonen av politiske grunner.

Påstanden, som Musk kom med i et intervju med Fox News sammen med USAs president Donald Trump, antydet at Biden-administrasjonen hadde forlatt astronautene, og at SpaceX kunne ha reddet dem for flere måneder siden.

Denne beskyldningen vakte raskt oppmerksomhet hos den danske astronauten Andreas Mogensen, en veteran fra Den europeiske romfartsorganisasjonen, som kalte Musks uttalelse en åpenbar løgn i et innlegg på X. Musk svarte aggressivt i et annet innlegg på X, noe som eskalerte konflikten på nettet.

Wilmore og Williams ble skutt opp til ISS i juni 2024 om bord på Boeings Starliner for det som skulle være et åtte dager langt testoppdrag. Men romfartøyet fikk flere tekniske problemer, blant annet feil på rakettene og heliumlekkasjer, noe som tvang NASA til å la det være forankret ved stasjonen uten mannskap.

Siden den gang har planen hele tiden vært at de to astronautene skulle returnere på SpaceXs Crew-9-oppdrag, en beslutning som ble tatt lenge før Musks utbrudd nylig. Den opprinnelige tidsplanen for deres retur var februar 2025, men forsinkelser i SpaceXs forberedelser til Crew-10 gjorde at det ble flyttet til midten av mars.

Til tross for Musks påstander finnes det ingen offentlige dokumenter som viser at SpaceX har tilbudt et raskere alternativ for hjemkomsten, og NASA-tjenestemenn har hele tiden uttalt at forsinkelsen skyldes logistikk, ikke politikk. Inntil videre blir de to astronautene værende om bord på den internasjonale romstasjonen mens de venter på sin etterlengtede hjemkomst.