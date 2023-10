Elon Musk vurderer å legge ned X i Europa

HQ

Frustrasjonen vokser hos X og Musk, som opplever at det blir stadig vanskeligere å overholde europeiske regler for digital informasjon og reklame. Noe som nå, ifølge en rapport fra Business Insider, får Musk til å lure på om det i det hele tatt er verdt å fortsette å operere i EU, for akkurat som Threads for øyeblikket blokkerer brukere i Europa fra å bruke tjenesten, kan X bli tvunget til å ta lignende grep i nær fremtid.

Problemet er at X ikke oppfyller DSAs krav til transparent moderering og blokkering av informasjon som er på flaske, villedende eller direkte skadelig. Dette problemet har blitt stadig tydeligere med Russlands invasjonskrig i Ukraina og den pågående konflikten mellom Israel og terroristene i Hamas. Business Insider forsøkte å komme i kontakt med X eller Musk for en kommentar, men fikk aldri noe svar.

Musk selv svarte på innlegget i en kommentar på X der han avviste alle påstandene og beskyldte Business Insider for ikke å være et ekte magasin.