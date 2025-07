Elon Musk vurderer å starte eget politisk parti for å utfordre Trump og topartisystemet Teknologimilliardæren vurderer å lansere et nytt parti for å forstyrre topartisystemet.

HQ Siste nytt om USA . Ja, Elon Musk har startet flere vellykkede selskaper som har utført utrolige teknologiske bragder. Nå kan hans nyeste mål vise seg å være langt mer utfordrende: å skape et nytt politisk parti i USA. Dette skrev Elon Musk i et innlegg på sine sosiale medier mandag kveld, bare timer før lovforslaget ble vedtatt i Senatet på tirsdag og sendt tilbake til Representantenes hus: "Hvis denne vanvittige utgiftsloven går gjennom, vil America Party bli dannet dagen etter." Ved å utnytte sine ressurser og sin popularitet tar Elon Musk sikte på å tiltrekke seg velgere som er desillusjonerte av partiene. "Landet vårt trenger et alternativ til det demokratisk-republikanske unipartiet, slik at folket faktisk har en RØST", la han til, med henvisning til sin skuffelse over Donald Trump. NATIONAL HARBOR, MD, USA - 20. februar 2025: Elon Musk svinger en motorsag sammen med president Javier Milei og Newsmax-vert Rob Schmitt på dag 1 av Conservative Political Action Conference 2025 // Shutterstock