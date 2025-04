Elon Musks barn hevder han er "f * fucking dogshit" som en gamer

HQ

Som du kanskje husker, dukket det i fjor opp rapporter om at Elon Musk var en gamer i verdensklasse i både Path of Exile 2 og Diablo IV. Ifølge ham selv, i hvert fall, men resultatene var så enestående at folk begynte å granske saken, og historien falt fra hverandre. Det viste seg at Musk rett og slett hadde jukset.

Nå har et av barna hans, Vivian Jenna Wilson, kommentert hvordan han er som gamer i Hasan Pikers Twitch-podcast (via PC Gamer), og det er absolutt ikke det bildet Musk selv ønsket å male:

"Da jeg var 12, var han Bronze i Overwatch, og jeg og tvillingen min var ikke det. Han prøvde hele tiden å få oss til å spille rangert med ham, og jeg er 90% sikker på at det bare var fordi vi kunne bære ham. Jeg var en tolv år gammel Hanzo-main som knapt var i sølv. Han var en Torbjörn-main på bronse. Han var en jævla hundedritt. Forferdelig, helt forferdelig."

Bronseklassen er som du kanskje vet den laveste i rangert Overwatch, og det er derfor der de lavest rangerte spillerne spiller. Det er selvfølgelig ikke noe galt med å tilhøre bunnsjiktet, men hvis du hevder å være blant verdens beste spillere og er verdens rikeste mann med uendelige ressurser - er situasjonen litt annerledes. Wilson avrunder ranten:

"Så nei, jeg tror ikke på det jævla 'Jeg er en pro Path of Exile hva faen'. Nei faen du er ikke. Dette er så cringe. Hvorfor skulle du i det hele tatt late som om du er det - det er helt greit å ikke være en gamer."

Vivian Jenna Wilson og Elon Musk har et notorisk dårlig forhold, og har gjentatte ganger kritisert hverandre offentlig, noe som kan være verdt å ta med i betraktningen.