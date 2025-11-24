Elon Musks DOGE eksisterer ikke lenger
Enheten som ble opprettet med Trump, er oppløst flere måneder før planen.
Elon Musks Department of Government Efficiency, kjent som DOGE, er formelt lagt ned etter at kontrakten ble avsluttet åtte måneder for tidlig. Enheten, som Trump og Musk lanserte for å rette søkelyset mot sløsing med føderale utgifter, hadde allerede operert med redusert kapasitet siden Tesla-milliardærens avgang fra Det hvite hus i april.
Musk forlot administrasjonen etter et dramatisk sammenstøt med presidenten, som kulminerte i at han offentlig beskyldte Trump for å ha opptrådt i "The Epstein Files". DOGE, som delvis var bemannet av tenåringer med tilgang til sensitiv informasjon, fortsatte til å begynne med å jobbe i kulissene, men er nå oppløst som sentralt organ, ifølge Office of Personnel Management.
Føderalt kontor for menneskelige ressurser
OPM-direktør Scott Kupor sa at DOGEs tidligere ansatte har blitt omplassert på tvers av administrasjonen, og at mange av funksjonene har blitt absorbert i Federal Human Resources Office. Til tross for den tidlige nedleggelsen fastholder Det hvite hus at Trump fortsatt er forpliktet til å redusere sløsing, svindel og misbruk i hele regjeringen.
Gruppen har tidligere hevdet at de har kuttet titalls milliarder i føderale utgifter, selv om eksperter har stilt spørsmål ved tallene på grunn av mangelen på offentlige regnskaper. Det tidligere DOGE-medlemmet og Airbnb-grunnleggeren Joe Gebbia leder nå arbeidet med å redesigne føderale nettsteder, inkludert portaler for rekruttering av politimyndigheter og initiativer for prising av legemidler.
DOGEs modell har siden inspirert til lignende initiativer i utlandet. I Storbritannia har reformleder Nigel Farage promotert sin egen versjon av enheten, og hevder at den har ført til betydelige innsparinger i kommunene og reparert mer enn 100 000 hull i veiene.