Noen ganger kan det være vanskelig å tenke seg et genuint bruksområde for AI-bildegenerering, ettersom det ofte ser ut til at det mest brukes til å imitere annen kunst eller skumle ting som å generere hvordan en ekte person ville sett ut med mindre klær på. Elon Musks Grok AI har forbedret bildegenereringen mye i løpet av året, men det ser ut til at brukere utnytter mulighetene til perverse formål.

Forespørsler fikk Grok til å fjerne kvinneklær, sette dem i undertøy, bikini og hva som helst annet en bruker ønsket. Forespørsler ville bli utført av AI-en, skapt av X- og Tesla-eier Elon Musk til punkt og prikke, uten å bry seg om den opprinnelige plakatens personvern eller samtykke.

Dette førte til at mediefanen ble deaktivert for Grok i en periode, men boten utførte fortsatt forespørslene som ble sendt dens vei. Noen bruker bildegenereringsfunksjonen for å skape engasjement, noe som var nødt til å skje, men det er fortsatt de som utnytter boten til skumle bildegenereringsformål.

