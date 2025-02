Elon Musks team får enestående tilgang til det føderale betalingssystemet

HQ

Elon Musks ubarmhjertige press for å trimme statlig avfall har nådd et nytt nivå, ettersom hans såkalte avdeling for regjeringseffektivitet har fått full tilgang til det føderale betalingssystemet, ifølge et innlegg på Bluesky av Ron Wyden, en demokratisk senator fra Oregon og rangert medlem av Senatets finanskomité. Databasen, som håndterer føderale transaksjoner til en verdi av over 6 billioner dollar hvert år, inneholder personopplysninger om millioner av amerikanere, detaljer om Medicare- og trygdeutbetalinger og til og med oversikt over offentlige entreprenører - inkludert noen som konkurrerer med Musks virksomheter.

Avgjørelsen ble tatt av Donald Trumps finansminister, Scott Bessent, til tross for sterke innvendinger fra mangeårige tjenestemenn, hvorav en angivelig trakk seg på grunn av tiltaket. Kritikere, deriblant senator Ron Wyden, advarer om at Musks tilgang kan føre til politisk motiverte forstyrrelser, cybersikkerhetsrisiko og en farlig overlapping mellom hans personlige imperium og nasjonale interesser. Tilhengerne hevder derimot at Musks effektivitetsdrevne tilnærming kan bidra til å effektivisere utdaterte offentlige systemer og redusere sløsing.

