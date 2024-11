Elon Musks X går inn for å prøve å stoppe The Onion fra å kjøpe InfoWars

HQ

Vel, her er noe som skaper en litt skremmende presedens for fremtiden til sosiale medier. For kort tid siden rapporterte vi at satirenettstedet The Onion ønsket å kjøpe InfoWars ut av konkursen.

Tidligere denne uken protesterte imidlertid den sosiale medieplattformen X mot oppkjøpet. Xs representanter sa at de motsetter seg at InfoWars' Twitter-kontoer blir overtatt i konkursauksjonen, ettersom X mener at de har overlegen eiendomsrett til dem.

Vi har ennå ikke sett rettens og The Onions svar, men dette understreker at du ikke eier kontoene dine i sosiale medier, som 404Media påpekte. På samme måte som vi har sett spillere innse at de bare kjøper en lisens fra de fleste digitale plattformer, gir X deg bare lisensen til å samhandle med plattformen.

Dette betyr at selv om Musk kanskje skryter av ytringsfrihet, er det bare en viss type ytringer som får lov til å forbli frie. Det er likevel lite sannsynlig at dette noen gang vil påvirke den enkelte bruker på samme måte som en plattform som InfoWars, men det er en verdig påminnelse om å holde et øye med vilkårene og betingelsene.

