Elskede filmer og serier kommer til Disney+ i oktober

Tidligere denne uken skrev jeg om at november blir en meget bra måned for Disney+, men det viser seg at det sannelig venter noen skikkelige godbiter i oktober også. I tillegg til Black Widow og Reservation Dogs venter for eksempel The Rock, The Omen-filmene og What We Do in the Shadows. Se bare på denne oversikten:

Filmer den 1. oktober





Lego Star Wars Terrifying Tales



Spanerne



Spanerne 2



The Rocky Horror Picture Show



Film den 6. oktober





Black Widow



Serier den 6. oktober





Flyhavarikommisjonen - Sesong 5, 7 og 8



Among the Stars - Sesong 1



Evermoor - Sesong 1



The Catch - Sesong 1 og 2



Vinterredning (Vinterveiens helter) - Sesong 5



Erstatterne - Sesong 1



What We Do in the Shadows - Sesong 1 og 2



Filmer den 8. oktober





Kinas skjulte kongeriker



Money for Nothing



Muppets Hunted Mansion



Port Security: Hamburg



Tapperhet i strid



The Hand that Rocks the Cradle



The Rock



Serier den 13. oktober





Atlas of Cursed Places - Sesong 1



Dog with a Blog - Sesong 1 - 3



Just Beyond - Sesong 1



Mine Hunters - Sesong 1



Raising Hope - Sesong 1 - 4



Rakettflygeren - Sesong 1



Reservation Dogs - Sesong 1 med ny episode hver uke



Filmer den 15. oktober





Hitlers rusmisbruk



Hitlers supervåpen



Hitlers tenåringssoldater



The Hills Have Eyes 2



The Omen (1976)



Damien - Omen II



The Omen (2006)



Serier den 20. oktober





American Horror Story: Double Feature - Sesong 10 med ny episode hver uke



Apocalypse: War of the Worlds - Sesong 1



Disney Insider - Sesong 1 ny episode



Egypts tapte skatter - Sesong 2



India from Above - Sesong 1



Secrets of Sulphur Springs - Sesong 1



Terriers - Sesong 1



Filmer den 22. oktober





Can You Ever Forgive Me?



Celtic Pride



Iskaldt bedrag



The History Boys



Vitne til katastrofe



Serier den 27. oktober





Chance - Sesong 1 og 2



Disney Insider - Sesong 1 enda en ny episode



Secret Life of Predators - Sesong 1



Spider-Man - Sesong 3



Underverden AS - Sesong 1



Filmer den 29. oktober





A Cool Dry Place



Books of Blood



I Think I Love My Wife



Ildvognene



Lost Tombs of the Great Pyramid



The Giant Robber Crab



The Next Mega Tsunami



