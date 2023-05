Elskede Mario-spill fra Game Boy Advance klare for Nintendo Switch Online neste uke

HQ

Det faktum at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom allerede spilles av langt mer enn 10 millioner spillentusiaster der ute gjør det klart at folk har det veldig gøy på Nintendo Switch i disse dager. Det hindrer ikke noen fra å spørre om et nytt Mario-spill. Vel, vi får i det minste noe mer å fylle litt tid mens vi venter på den.

Denne nye traileren avslører at Super Mario Advance, Super Mario World: Super Mario Advance 2 og Yoshi's Island: Super Mario Advance 3 vil bli med i Nintendo Switch Online + Expansion Pack-biblioteket fra og med 26. mai. Det betyr at hele Super Mario Advance-serien vil være tilgjengelig på hybridkonsollen neste fredag.