Elton John krever endring i Storbritannias opphavsrettsregler for å beskytte kunstnere mot AI-utnyttelse

Sir Elton John har sluttet seg til en voksende gruppe av offentlige personer som krever at Storbritannias foreslåtte endringer i opphavsrettsreglene revurderes (via Daily Mail).

Den berømte sangeren mener at den nåværende planen, som gjør det mulig for teknologiselskaper å bruke kreative verk til kunstig intelligens-prosjekter uten tillatelse, kan skade kunstnernes levebrød alvorlig.

I henhold til det nåværende forslaget må skaperne aktivt reservere seg mot at deres verk blir brukt av kunstig intelligens, et system som mange, inkludert John, mener vil undergrave Storbritannias ledende posisjon innen opphavsrettsbeskyttelse.

Den legendariske musikeren, som er kjent for sin innvirkning på både musikkbransjen og jobbskaping, uttrykte bekymring for at disse endringene kan føre til en devaluering av menneskelig kreativitet, slik at teknologiselskaper kan tjene penger på kunstnernes harde arbeid uten kompensasjon.

Denne problemstillingen får stadig større gjennomslag i den kreative verdenen, og andre artister som Billie Eilish og Stevie Wonder krever også sterkere beskyttelse. Noen, som Daniel Bedingfield, hevder imidlertid at kunstig intelligens vil være en viktig del av musikkbransjens fremtid. Foreløpig gjenstår det å se hvordan den britiske regjeringen vil reagere på disse økende bekymringene.