Elvis blir hemmelig agent i kommende Netflix-serie

Alle kjenner navnet hans, King of Rock and Roll, Elvis Presley, men du kjenner sannsynligvis ikke igjen den ikoniske musikeren som en svært dyktig og farlig hemmelig agent, selv om det hele snart vil endre seg.

Fordi Netflix har gitt ut den første traileren for den kommende animasjonsserien Agent Elvis, som har Matthew McConaughey i hovedrollen som Elvis, og vil se ham bytte "jumpsuiten sin mot en jetpack for å kjempe mot de mørke kreftene som truer landet - alt mens han holder fast på jobben som kongen av rock and roll" , som seriens beskrivelse uttrykker det.

Showet kommer til Netflix på en ubestemt dato i mars, og når det gjelder de andre detaljene, er alt vi vet så langt at serien er animert av det samme studioet som opprettet Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Sjekk ut teaser trailer for Agent Elvis nedenfor.