EM for kvinner 2025: De viktigste kampene denne helgen for å bli kjent med resten av kvartfinalistene

HQ

I dag starter den tredje og siste gruppespillkampen i kvinne-EM 2025. Det er fire grupper og 16 nasjoner, men bare åtte går videre til kvartfinalene, de to beste fra hver gruppe. Og av disse åtte har fire av dem allerede bekreftet at de er kvalifisert etter bare to kamper: Tyskland, Norge, Spania og Sverige.

Dessuten er det fire som ikke klarer å nå kvartfinalene: Island, Belgia, Danmark og Polen. Dermed er det fire plasser igjen og åtte lag som kjemper om å gå videre: Sveits (vertslandet), Finland (gruppe A), Italia, Portugal (gruppe B) og hele gruppe D: Frankrike, England, Nederland og Wales.

Gruppe A: Sveits og Finland

I gruppe A er Norge allerede kvalifisert som gruppevinner, og Island er slått ut. Det står mellom Sveits og Finland, som møtes i kveld, torsdag 10. juli, kl. 20:00 BST, 21:00 CEST. Nesten som en utslagskamp, selv om Sveits ligger bedre an: uavgjort mot Finland vil være nok til å kvalifisere seg.

Gruppe B: Italia og Portugal

Med Spania kvalifisert og Belgia ute, står det mellom Italia og Portugal. Italia spiller mot Spania og Portugal mot Belgia fredag 11. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST, begge kampene samtidig.

Italia kvalifiserer seg hvis de slår Spania. Hvis Italia taper for Spania, noe som er det mest sannsynlige scenarioet, kan Italia fortsatt kvalifisere seg hvis Portugal taper eller spiller uavgjort mot Belgia. I mellomtiden må Portugal slå Belgia, men også at Italia taper for Spania.

Gruppe D: Frankrike, England, Nederland og Wales

I gruppe D har alle matematiske sjanser til å kvalifisere seg, men det er nesten umulig for Wales, som bare vil nå kvartfinalen hvis de slår England med fire mål eller mer og Nederland taper for Frankrike. Begge kampene spilles søndag 13. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST, samme tid som finalen i VM for klubblag mellom Chelsea og PSG.

Frankrike ligger best an til å kvalifisere seg: Bare et nederlag med tre mål eller mer mot Nederland vil nekte dem kvalifisering. England vil nå kvartfinalen hvis de slår Wales. Selv om de spiller uavgjort mot sine britiske naboer, vil England fortsatt kvalifisere seg hvis Nederland ikke slår Frankrike.

Nederland må vinne over Frankrike og håpe at England taper eller spiller uavgjort mot Wales. Hvis England vinner, må Nederland slå Frankrike med tre mål eller mer.