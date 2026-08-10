EM i friidrett blir det første arrangementet som bruker EBU-retningslinjene for å unngå seksualisering under sendingene

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EM i friidrett 2026, som finner sted denne uken i Birmingham, fra mandag 10. august til søndag 16. august, blir den første konkurransen som følger retningslinjene fastsatt av European Broadcasting Union (EBU) for å bekjempe «skadelige stereotyper i dekningen av kvinneidrett».

Retningslinjene ble publisert av EBU i juni, med sikte på å få slutt på feilaktig fremstilling og objektivering av kvinner gjennom kameraer og kringkasting, ved å unngå visse kameravinkler, nærbilder og sakte filmopptak som kan være kompromitterende for utøverne og som bidrar lite eller ingenting til den tekniske forståelsen av idretten.

Retningslinjene ble utarbeidet etter innspill fra flere profiler, blant annet stavhopperen Holly Bradshaw, som sa at utøvere som ankommer store konkurranser kan bli mer opptatt av kameraposisjonene enn av prestasjonene sine, eller av at opptakene senere blir misbrukt på nettet. «Det er viktig å merke seg at utøverne selv konsekvent påpeker at de kameravinklene som best viser kraften, presisjonen og teknikken i deres øvelser, ofte er de samme som behandler dem med verdighet og respekt», heter det i innledningen til retningslinjene.