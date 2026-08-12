EM i friidrett i Birmingham får kritikk for tomme seter og billetter til 150 pund

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EM i friidrett 2026 tiltrekker seg ikke mange tilskuere, i hvert fall ikke de første dagene av konkurransen i løpet av uken, og det rettes kritikk mot de mange tomme setene på Alexander Stadium i Birmingham og de skyhøye billettprisene. Under mandagens konkurranser, den første dagen av mesterskapet, da briten Amy Hunt vant 100 meter, var det ifølge The Guardian 13 623 tilskuere på et stadion med en kapasitet på 23 000.

Det faktum at de fleste solgte billettene var på de øverste radene, der billettene var billigere, betyr at det er enda flere tomme plasser på de nærmeste tribuneplassene, noe som ser ganske dårlig ut på TV. Billettprisene har steget til mellom 110 og 150 pund for kategori A på hverdager, mens tilsvarende billetter kostet 88 euro (75 pund) under arrangementet i Roma for to år siden.

https://x.com/TimAdams76/status/2087477118858838447

Organisasjonen har også høye priser på andre ting, som mat (15 pund for en pølse, 18,50 pund for et svinekjøttbrød eller 3,95 pund for en flaske vann), mens parkering koster 22,50 pund, eller billigere 17,50 pund for parkering som ligger 45 minutters gange unna.