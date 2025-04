Dbrand åpner for forhåndsbestillinger av Switch 2 Killswitch

HQ

Dbrand begynte å tease åpent for en såkalt "Killswitch", deres suksessrike serie med beskyttelsesetuier for ulike håndholdte konsoller, tidligere i år, og var blant de første til å vise frem det som ble oppfattet som den faktiske konsollen.

Nå, 30 minutter før den direkte lanseringen av konsollen, har Dbrand formelt avslørt denne Killswitch, og har annonsert at det allerede står over 100 000 kunder i kø for å kjøpe en. Forhåndsbestillinger begynner i dag, og det er Killswitch-designet du kjenner og elsker.

Det er spesielle modifikasjoner for de magnetiske Joy-Cons, noe som betyr at baksiden er bygget for å støtte det nye artikulerende hengslet. Du får til og med et lite oppsett for spillkassetter som kan passe under det beskyttende skallet når du reiser.

Du kan se noen bilder fra pressematerialet nedenfor.