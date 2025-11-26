Embracer fortsetter salgstoget ved å sende ut ytterligere to videospillselskaper

HQ

Embracer Group Embracer har vært gjennom en periode med store endringer, og etter en lang rekke oppkjøp opp gjennom årene har selskapet solgt unna selskaper i raskt tempo siden. I den forbindelse har Embracer nå annonsert nok et salg, ettersom ytterligere to selskaper forlater porteføljen etter at de er blitt kjøpt opp av andre.

I en pressemelding bekreftes det at Embracer har solgt både Neverwinter utvikleren Cryptic Studios og Remnant: From the Ashes utgiveren Arc Games til Project Golden Arc. Salget sies å være verdsatt til rundt 30 millioner dollar, men det er noen forbehold til avtalen.

For det første er ikke publiseringsrettighetene for Remnant: From the Ashes inkludert, ettersom disse er overført til Embracer-eide THQ Nordic, som allerede kontrollerer Remnant IP-rettighetene og utviklingen som ledes av Gunfire Games. Heller ikke flerspillerspillet Fellowship følger med Arc Games, da eierskapet overføres til Coffee Stain, som selv forventes å skille seg ut fra Embracer innen kort tid.

Embracer Administrerende direktør Phil Rogers kommenterte dette salget: "Denne transaksjonen støtter våre hovedprioriteringer ved å styrke vårt fokus på strategiske eiendeler og kjerne-IP-er i Embracer, samtidig som vi forbedrer lønnsomheten og den frie kontantstrømmen. Avtalen gjør det også mulig for det nettbaserte flerspillerspillet Fellowship, som er utviklet av et talentfullt eksternt team i Stockholm, å finne et godt hjem i Coffee Stain Group."

Avtalen forventes å bli sluttført raskt, så snart "vanlige betingelser er oppfylt."