Embracer Group forventer at Sony vil utsette lanseringen av PS6 til 2028 eller 2029

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PS3 ble lansert i 2006. Syv år senere, i 2013, ble PS4 lansert. Syv år senere, i 2020, ble PS5 lansert. Man kunne da forvente at PlayStation 6 ville bli lansert i 2027. Det vil si, hvis man var helt uvitende om den nåværende maskinvarekatastrofen som herjer i teknologibransjen. Ettersom AI-teknologiens behov for mer RAM og lagringsplass betyr at man kan ende opp med å bruke opptil 3000 dollar på en 8 TB SSD, lurer Sony på om de bør utsette lanseringen av sin neste konsoll.

Det er et rykte vi har hørt en stund, og et som Embracer Group nylig har lagt vekt på. Som oppdaget og diskutert i en tråd på ResetEra, sier Embracer "noen analytikere mener at Sony nå vurderer å utsette lanseringen av sin neste PlayStation-konsoll fra 2027 til 2028 eller til og med 2029."

Dette bekrefter ikke noen forsinkelse av Sonys neste generasjons konsoll, da det lenger ned i tråden fremgår fra en redaktør hos Wccftech at dette fortsatt ikke er mer enn et rykte. Det sies dessuten bare at Sony vurderer en utsettelse, og at selskapet ennå ikke har bestemt seg for noe. Men slik situasjonen er akkurat nå, vil vi sannsynligvis enten få en forsinket PS6, eller en utrolig kostbar en.

Det virker som om mange spillere er ivrige etter å gå over til neste generasjon, men hvis du har en pålitelig PS5 akkurat nå, vil du sannsynligvis kunne fortsette å bruke den utover 2027, 2028 og kanskje til og med 2029, hvis Sony gjør det samme som med den nåværende generasjonen. Kanskje vil neste generasjon preges av høye priser og manglende behov for oppgradering. Først må vi se hvordan disse nye konsollene presterer.