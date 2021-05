Embracer Group har over 160 prosjekter under utvikling

Du ser på Annonser

Embracer Group utga sin kvartalsrapport i går og hadde masser av interessante ting å fortelle. Først og fremst virker deres strategi å relansere eldre spill og serier som at den fungerer bra, da Destroy All Humans! har passert en million solgte eksemplarer og SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated har klatret over to millioner solgte eksemplarer. Også SnowRunner har prestert meget bra med rundt to millioner solgte eksemplarer.

Men Embracer hadde også mye å dele om fremtiden og avslørte at de for øyeblikket har over 160 prosjekter under utvikling. Av disse er over to tredjedeler nye serier eller eldre franchiser som ikke er blitt brukt på minst fem år. Som vi rapporterte i går er en av disse titlene et nytt Timesplitters, men ettersom Embracer bokstavelig talt eier hundrevis av varemerker etter alle oppkjøp, blir det interessant å se hvilke de bestemmer seg for å fokusere på.